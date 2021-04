Pirna

Auf einem Firmengebäude in Pirna-Copitz ist am Samstagmorgen ein Schwelbrand ausgebrochen. Aufmerksame Nachbarn alarmierten gegen 6.30 Uhr die Feuerwehr, weil sie Rauch über dem Haus an der Birkwitzer Straße sahen und es verbrannt roch. Die Feuerwehrleute stellten einen Schwelbrand auf dem Dach des in Sanierung befindlichen Altbaus fest. Sie öffneten mit Sägen und Äxten das Dach, um an den Brand heranzukommen und zu löschen.

Auf einer Größe von geschätzt neun mal sechs Metern waren Dachpappe, Bauschaum und Sauerkrautplatten in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen könnten Klebe-Arbeiten an der Dachpappe am Freitag das Feuer ausgelöst haben. Die Beamten der Polizei ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Im Einsatz waren insgesamt 39 Feuerwehrleute der Pirnaer Hauptwache, Copitz, Graupa und Liebethal. Die Birkwitzer Straße war zeitweise gesperrt.

Von maf/ttr