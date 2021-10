Schrauben im Käse: Wiederholungstäter in Pirnaer Supermarkt aktiv

Dresden

In einem Einkaufsmarkt an der Struppener Straße auf dem Sonnenstein in Pirna haben sich in den vergangenen zwei Wochen wiederholt Vandalen ausgetobt. Wie die Polizei meldet, steckten sie fünf Mal Schrauben in Käse oder Fleischsalat und legten die Produkte dann wieder ins Regal zurück. Außerdem kippten die Täter viermal Wein- und Ölflaschen aus.

Verletzte gab es bisher nicht. Die Polizei rät beim Einkauf zu erhöhter Aufmerksamkeit und ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Hinweise zu möglichen Tätern nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä