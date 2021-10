Schrammsteine

Ein achtjähriges Mädchen ist am Dienstag in den Schrammsteinen gestürzt und musste von der Bergwacht versorgt werden. Das Kind war gegen 13.30 Uhr beim Abstieg über den Jägersteig vom Schrammsteingratweg an einer Treppe rund fünf Meter tief hinuntergefallen. Dabei hatte es sich Verletzungen am Kopf und im Gesicht zugezogen, die glücklicherweise nicht lebensbedrohlich waren.

Fünf Kameraden der Bergwacht eilten zu Hilfe, versorgten das Kind und betreuten die Familie. Das Mädchen wurde in einer Korbtrage zum Schrammtor transportiert und von da mit einem Rettungswagen zur nahegelegenen Wildwiese gefahren. Ein Hubschrauber flog das Kind von dort aus zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Dresdner Klinik.

