Radebeul

Am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 20:30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Reichsstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und stahlen Schmuck und Bargeld. Abschließende Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor.

Von PS