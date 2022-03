Schmilka

Die Bergwacht musste am Sonnabendnachmittag in das Schmilkaer Gebirge ausrücken. Dort hatte sich ein Wanderer beim Abstieg in der so genannten „Rübezahlstiege“ den Fuß verletzt. Vier Bergretter der Bereitschaft Bad Schandau, ein Sebnitzer und ein Pirnaer Bergwächter sowie die Bergwacht-Notärztin machten sich auf den Weg zum Unglücksort und versorgten den Verletzten. Der Mann wurde – in einer Korbtrage gelagert – über den Steilhang zu einem Rettungswagen befördert und in ein Krankenhaus transportiert.

Von mf