Bad Gottleuba-Berggießhübel

Zahlreiche Schmierereien in roter, grüner, weißer und schwarzer Farbe sind in Berggießhübel aufgetaucht. Die Vandalen tobten sich zumeist in abgelegenen Ecken und Parks aus. Sie hinterließen unter anderem Schriftzüge und einen gemalten Stinkefinger an Stromkästen, Wänden und Verkehrsschildern.

Am Neujahrsmorgen hatte die Polizei zunächst nur eine Schmiererei registriert. Wann die anderen angebracht worden sind, ist noch unklar.

Von M. Förster