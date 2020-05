Olbersdorf

Zu einem Unfall zwischen der Schmalspurbahn und einem Pkw kam es am späten Donnerstagnachmittag. Ein 79-jähriger übersah gegen 16.40 Uhr mit seinem Citroen offenbar am Bahnübergang Kaltensteinweg in Olbersdorf die herannahende Bahn. Es kam zur Kollision: Der Fahrer hatte aber Glück - er wurde bei dem Crash nicht verletzt. Der Pkw dürfte allerdings - mit 15.000 Euro Schaden - nur noch wirtschaftlichen Totalverlust erlitten haben. Auch an der Kleinbahn entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.

Von Christian Essler