Pirna/Kerpen/Düren

Die Bundespolizei und der Zoll haben am Samstagmorgen einen Schlag gegen eine deutschlandweit agierende, mutmaßliche Schleuserbande gelandet. Dabei wurden elf Wohnungen und Gewerbeobjekte in Düren und Kerpen (beide Nordrhein-Westfalen) durchsucht und drei Haftbefehle vollstreckt, wie die Bundespolizei mitteilte. Es besteht der Verdacht, dass die mindestens siebenköpfige Bande 160 oder mehr Migranten aus dem Irak über die Balkanroute illegal nach Deutschland gebracht haben soll.

Der Ausgangspunkt der Ermittlungen lag in Sachsen. Auf der A13 bei Radebeul habe die Bundespolizei im November vergangenen Jahres 23 illegal eingereiste Iraker in einem Lastwagen festgestellt, sagte Steffen Nölke von der Bundespolizei Halle auf LVZ-Nachfrage. „Durch weitere Ermittlungen stellten wir fest, dass auf diese Weise mindestens 160 Personen nach Deutschland gebracht wurden. Wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher liegt“, so Nölke.

21.000 Liter Heizöl beschlagnahmt

An dem Einsatz am Samstagmorgen waren 235 Beamte der Bundespolizei und des Zollfahndungsamtes Essen beteiligt, die durch mehrere Hauptzollämter unterstützt wurden. Neben dem Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von ausländischen Staatsangehörigen sollen Teile der Gruppe zudem Heizöl zweckwidrig als Kraftstoff in den Fahrzeugen von drei Logistikunternehmen verwendet zu haben, ohne dafür Steuern zu zahlen. „Es besteht der Verdacht, dass sie regelmäßig Heizöl in großen Mengen aus Belgien und dem Raum Köln unter Missachtung von Transport-, Gefahrgut- und Umweltvorschriften auf ihr Betriebsgelände in Kerpen verbracht und dort vorschriftswidrig gelagert haben“, heißt es in einer Mitteilung. Der Gesamtsteuerschaden liege bei mehr als einer Million Euro pro Jahr seit 2017.

Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Beweismittel, mehr als 21.000 Liter Heizöl sowie 27.000 Euro und 21 Zugmaschinen als Vermögenswerte vorläufig sichergestellt werden, teilte die Bundespolizei mit. Die Ermittlungen dauern an und werden behördenübergreifend geführt.

Von CN