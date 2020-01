Bad Gottleuba

Die Bundespolizei Berggießhübel hat am Dienstagabend einen mutmaßlichen Schleuser auf der A 17 auf frischer Tat erwischt. Der 47-Jährige fuhr einen voll besetzten Opel in Richtung Dresden und wurde von den Beamten aufgefordert, ihnen bis zum Autobahnparkplatz „Am Heidenholz“ zu folgen.

Doch der Fahrer hielt im Dunkeln zunächst kurz auf dem Seitenstreifen an. Danach saß er allein im Wagen. Die Bundespolizisten bemerkten dies und forderten Verstärkung an. Während die einen den Fahrer – einen Syrer mit Wohnsitz in Österreich – vernahmen, suchten die anderen nach den ausgestiegenen Personen.

Sie fanden schließlich vier Männer im Alter zwischen 20 und 26 aus Syrien, die sich in einem Graben neben der Autobahn verstecken. Sie alle stellten ein Schutzersuchen und wurden an die Ausländerbehörde weitergeleitet. Gegen den Fahrer wird wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Von DNN