Tharandt

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Brand in der Tharandter Ortschaft Großopitz. Als die Feuerwehr eintraf, brannte eine Scheune lichterloh. Mehrere in der Scheune untergebrachte Rinder konnten durch die Besitzer bereits gerettet werden.

Insgesamt 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Auch ein in der Scheune geparkter PKW ging in Flammen auf. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von fg