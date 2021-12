Scheune in Reinsberg brennt am zweiten Weihnachtstag

Freiberg

Eine Scheune in Reinsberg bei Freiberg ist am zweiten Weihnachtsfeiertag vollständig niedergebrannt. Ersten Informationen zufolge war das Feuer am Mittag ausgebrochen. Der Bewohner des Grundstücks musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr löschte mit Schaum und Wasser aus mehreren Strahlrohren. Die etwa 50 Kameraden konnten verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus und einen freistehenden Flüssiggastank übergriffen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von ttr