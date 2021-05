Bad Schandau

In den Schrammsteinen ist in der Nacht zum Montag ein 37-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Leichnam wurde am frühen Montagmorgen geborgen.

Am späten Abend des 9. Mai waren kurz vor Sonnenuntergang zwei junge Männer, die die Nacht im Freien verbringen wollten, in Höhe des Klettergipfels „Müllerstein“ einem Mann etwa Mitte 30 begegnet. Als dieser nach einiger Zeit nicht wieder auftauchte, schauten sie nach, fanden aber nur dessen Rucksack. Sie riefen nach dem Mann, aber bekamen keine Antwort.

Die beiden Männer wandten sich an die Rettungsleitstelle in Dresden. Die Mitarbeiter der Leitstelle informierten kurz vor 23 Uhr den Fachberater der Bergwacht und anschließend die Alarmgruppe der Bergwacht Bereitschaft Bad Schandau. Zusammen mit der Polizei machte sich die Bergwacht auf die Suche nach dem verschollenen Mann. Auch ein Polizeihubschrauber wurde in Bereitschaft gehalten, kam aber nicht zum Einsatz.

Während ein Teil der Bergretter zu den zwei Männern am Müllerstein aufstieg, begab sich der andere Teil zum etwa 50 Meter tiefer gelegenen Wandfuß. Nach kurzer Suche wurde der Vermisste in rund zehn Metern Entfernung zur Felswand leblos aufgefunden. Ein Arzt konnte nur noch der Tod des Mannes feststellen. Die Kameraden der Bergwacht warteten, bis die Kriminalpolizei am frühen Montagmorgen die Ermittlungen übernahm und führten dann die Bergung am Steilhang bis zum Fahrweg Wenzelweg durch. Hier wurde der Verstorbene an die Kriminalpolizei übergeben. Gegen 5.30 Uhr war der Einsatz für die fünf ehrenamtlichen Kameraden der Bergwacht zu Ende. Laut Polizei handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 37-jährigen Mann.

Von Marko Förster