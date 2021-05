Schmilka

Am Sonntagvormittag kam es bei Schmilka zu einem Kletterunfall. Ein 30-Jähriger war beim Vorstieg auf den II. Lehnsteigturm abgestürzt. Er verletzte sich schwer.

Seine beiden selbst gelegten Sicherungen bremsten den Sturz von rund 15 Metern ab, wurden jedoch herausgerissen.

Die Bergwacht und der Rettungsdienst eilten zur Unglücksstelle, versorgten den Mann vor Ort medizinisch und alarmierten den Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen. Der verunfallte Kletterer wurde zusammen mit dem Luftretter an einer Winde am Hubschrauber nach oben gezogen und in den Helikopter gelegt. Danach wurde der Mann umgehend ins Städtische Klinikum nach Dresden Friedrichstadt geflogen.

Erst vor einer Woche war ein Wanderer in der Nähe rund 20 Meter abgestürzt und hatte sich ebenfalls schwer verletzt.

Von mf