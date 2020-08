Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Zigarettenautomat, Puppen und Fischmodel gesprengt

Sebnitz

Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Explosionen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verursacht. Ein Zigarettenautomat, zwei Puppen und ein Forellenmodel waren das Ziel. Personen kamen nicht zu Schaden.

Mit bislang unbekanntem Explosionsstoff sprengten Vandalen einen Zigarettenautomaten an der Kirnitzschtalstraße in Sebnitz auf. Die Trümmer verteilten sich im Umkreis von rund 20 Metern. Wegen der Detonation zersprang eine Scheibe an einem Gebäude. Der Sachschaden an dem Haus: Rund 100 Euro.

Unter den Trümmerteilen befanden sich Bargeld und Tabakwaren. Inwiefern und in welcher Menge die Täter die Ware und das Geld stahlen, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Zwei weitere Explosionen

Des Weiteren sprengten bislang Unbekannte zwei Puppen auf einem Grundstück an der Straße „An der Sorge“ im Hohnsteiner Ortsteil Lohsdrof. Durch die Detonation wurde eine der beiden Puppen völlig zerstört.

Auch der Neustädter Ortsteil Langburkersdorf blieb nicht verschont: Vermutlich mit Hilfe von Böllern zerstörten Vandalen an der Sebnitzer Straße das Model einer Forelle, das in Höhe der Kirschallee steht.

Erst im Dezember 2018 wurde das Fischmodel durch eine Explosion fast völlig zerstört.

