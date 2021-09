Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Flucht vor der Polizei misslingt zweimal

Pirna

Zwei Männer haben am späten Dienstagabend sowie in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge versucht, sich der Polizei durch Flucht zu entziehen. Die Polizei konnte in beiden Fällen die Fahrer ermitteln oder stellen.

Ein 20-Jähriger in einem Kleintransporter sollte am Dienstagabend kurz vor Mitternacht auf der Königsteiner Straße in Pirna kontrolliert werden, weil der VW vorne keine Kennzeichen montiert hatte. Der Fahrer aber gab Gas, fuhr in die Zehistaer Straße und ließ den Wagen samt Beifahrer stehen. Die Flucht zu Fuß gelang zwar, dennoch ermittelte die Polizei den jungen Mann. Er hat keine Fahrerlaubnis, die Kennzeichen am VW sind gestohlen.

In Struppen versuchten gegen 3 Uhr in der Nacht zwei Polen mit einem Opel, der Polizei zu entkommen. Sie wurden letztlich in Pirna auf der Schandauer Straße gestellt. Im Wagen fanden sich laut Polizei mehrere Baumaschinen unbekannter Herkunft. Der 27 Jahre alte Fahrer stand unter Drogeneinfluss und pustete außerdem 0,9 Promille, eine Führerschein aber konnte er nicht vorweisen.

Von fkä