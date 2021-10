Lohmen

Auf dem Basteiweg war am Montag eine Urlauberin wegen Anstrengungen in Not geraten. Die 82-Jährige wurde mit einer Trage zum Rettungswagen am Basteihotel gebracht und dort weiter versorgt.

Bereits am Tag zuvor war die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz im Einsatz. Im Bereich der Stillen Gründe nahe der Bastei stolperte eine Wanderin über eine Wurzel und verletzte sich am Bein. Der Notarzt musste mit dem Rettungshubschrauber hinabgelassen werden.

Nachdem die 66-Jährige medizinisch versorgt war, wurde sie in einer Trage ein Stück Richtung Griesgrund getragen. Dort wurde sie mittels Bergesack, Winde und Luftretter in den Hubschrauber gezogen und in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.

Von BW