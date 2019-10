Region

Am Mittwoch ist es auf der A4 zwischen Nossen und Wilsdruff zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. An einem Stauende fuhr der Fahrer eines SUV Mercedes-Benz AMG mit seinem Auto in eine Rettungsgasse – und prallte anschließend auf stehende Fahrzeuge. Dabei wurde ein Lkw und drei Autos beschädigt.

Laut Augenzeugenberichten soll der Fahrer daraufhin ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet sein. Außerdem soll ein weiterer Wagen durch die Rettungsgasse geflohen sein.

Der Mercedes wurde wohl in der bayrischen Stadt Hof gestohlen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem flüchtigen Fahrer blieben bis dato erfolglos.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein langer Rückstau in Richtung Dresden.

Von FFO