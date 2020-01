Freital

In der Nacht zum Montag hat ein 55-Jähriger in einer Arztpraxis an der Lange Straße zwei Reinigungskräfte mit einem Gewehr bedroht. Der Täter hatte das Duo zunächst verbal attackiert, dann die Waffe gezückt.

Alarmierte Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizeidirektion Dresden hätten daraufhin das Haus durchsucht und den Tatverdächtigen in dessen Wohnung angetroffen. Dort stellten die Beamten unter anderem ein Luftgewehr sicher. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

Von mb