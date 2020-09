Liebstadt

Am Sonnabendnachmittag kam auf der S176 zwischen Liebstadt und Pirna ein junger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Der 19-Jährige war als letzter einer Gruppe mit seiner KTM von Liebstadt in Richtung Pirna unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er stürzte und stieß gegen einen Baum das Motorrad fing Feuer. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen werden musste. Der Sachschaden am Motorrad wurde mit 3.000 Euro beziffert.

Von DNN