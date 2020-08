Kriepitz

Am Freitagnachmittag kam es auf der S 94 in Höhe des Ortes Kriepitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Opelfahrerin war in Richtung Burkau unterwegs, als sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Offenbar lenkte sie ihr Auto zu stark auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich auf der anderen Seite an einem Hang. Das Fahrzeug kam auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die S 94 war während der Bergungsmaßnahmen für 1 1/2 Stunden voll gesperrt.

Von fg