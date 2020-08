Ruppendorf: Feuer in Milchviehanlage – stundenlanger Löscheinsatz

Klingenberg

In Ruppendorf in der Gemeinde Klingenberg ist am Mittwochnachmittag ein Brand in einer Milchviehanlage ausgebrochen. Ein Strohlager mit rund 3.000 Kubikmeter Ballen stand in Flammen. Das Feuer griff auf den benachbarten Kuhstall über. Die Kühe konnten noch in Sicherheit gebracht werden.

Feuerwehrleute aus der gesamten Umgebung kämpfen gegen die Flammen. Der Wind, den Sturmtief „Kirsten“ mit sich brachte, erschwert die Löscharbeiten, außerdem muss Löschwasser aus weiter entfernten Teichen und Hydranten herangeholt werden.

Anzeige

Die Löschmaßnahmen sind auch am Donnerstagmorgen noch nicht abgeschlossen. Die Straße zwischen Ruppendorf und Reichstädt ist gesperrt.

Von DNN