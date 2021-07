Pirna

Eigentlich wollten Polizisten in der Nacht zu Mittwoch in Pirna nur einer Ruhestörung nachgehen, doch dann wurden sie angegriffen. Anwohner hatten sich über Lärm aus einer Gaststätte an der Schmiedestraße beschwert. Als die Beamten eintrafen, stritten sich in dem Etablissement rund 15 Menschen recht lautstark.

Die Gruppe ließ sich auch nicht beruhigen, also hagelte es Platzverweise. Drei 21 Jahre alte Männer und eine 19-Jährige waren nicht einverstanden und mussten in Gewahrsam genommen werden. Dabei attackierten die jungen Leute die Beamten und beleidigten sie. Einer trat außerdem noch gegen das Rücklicht eines Streifenwagens.

Ermittelt wird gegen die vier nun auch wegen Widerstands ge­gen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und in einem Fall Sachbeschädigung.

Von fkä