Pirna

Zwei Verletzte und rund 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfall, der sich am Dienstagabend in Pirna zutrug. Eine Fordfahrerin hatte beim Linksabbiegen von der Rottwerndorfer Straße in die Einfahrt zum Parkplatz des Geibeltbads die Vorfahrt eines Skoda Citigo missachtet.

Beide Fahrzeuge kollidierten. Die 49 Jahre alte Unfallverursacherin und die 48-jährige Skodafahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Rottwerndorfer Straße war anfänglich voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr später wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.

Von M. Förster