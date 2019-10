Radebeul

Eine 79-Jährige ist am Mittwoch im Krankenhaus an den Folgen eines Sturzes verstorben. Die Frau war am Samstag gegen 14.30 Uhr in Radebeul mitsamt ihrem Rollstuhl in einem Bus der Linie 400 umgekippt. Bei dem Sturz trug sie Verletzungen davon, denen sie jetzt erlag.

Der Bus fuhr in Richtung Coswig auf der Wilhelm-Eichler-Straße in einer Kurve. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt nun die Umstände des Sturzes und sucht Zeugen. Insassen des Busses und Personen, die anderweitig etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä