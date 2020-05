Coswig

Unbekannte haben am späten Freitagnachmittag auf einem Parkplatz an der Lößnitzstraße mehrere rechte Symbole in den Lack eines Audi A4 Avant gekratzt.

Die Täter hinterließen auf der Motorhaube unter anderem ein etwa ein Meter mal ein Meter großes Hakenkreuz. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung

Von kcu