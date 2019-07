Ottendorf-Okrilla

Auf einem Feld in der Nähe von Medingen, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla ist am Sonntagmorgen ein großes Strohhaufen in Flammen aufgegangen. Die betroffene Strohfeime bestand aus 600 Ballen Gerstenstroh, meldet die Polizei.

Die Löscharbeiten, an denen sich acht Feuerwehren beteiligten, dauerten auch am Sonntagmittag noch an. Die Kameraden zogen das Stroh mit Radladern auseinander, um es zu löschen. Es kam zu erheblicher Rauchentwicklung. Die Schwaden zogen über die Nahe gelegene Autobahn.

Der Schaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Was zum Brandausbruch geführt hat, ist noch nicht bekannt.

Von fkä