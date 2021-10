Riesa

Bei zwei Unfällen auf der Kreuzung Klötzerstraße/Friedrich-List-Straße haben zwei Frauen und ein Mann am Mittwoch leichte Verletzungen erlitten.

Am frühen Mittwochmorgen kollidierte ein Toyota an dieser Kreuzung mit einem Mercedes. Der Fahrer des Toyotas kam auf der Klötzerstraße aus Richtung Pestalozzistraße und stieß mit dem von rechts kommenden Mercedes zusammen, in dem sich eine 53-Jährige Fahrerin befand. Beide wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Wenige stunden später war eine 56-Jährige in einem BMW auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs. Auf der gleichen Kreuzung stieß sie mit einem Ford zusammen und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Hierbei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

