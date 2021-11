Riesa

Am Montagabend wurde ein mehrfach gesuchter Mann in Riesa festgenommen. Auslöser dafür war eine Auseinandersetzung, wegen der die Beamten gerufen wurden. Am Ort des Geschehens angekommen fanden die Polizisten nur ein offenstehendes Auto. Kurz darauf näherte sich allerdings ein Mann. Der 38-jährige Pole stellte sich als gesuchter Mann heraus.

Drei Haftbefehle lagen gegen ihn vor. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Während der Maßnahme näherte sich ein weiterer Mann. Dieser lud, bevor er auf die Beamten zutrat, eine Waffe durch. Eine anschließende Untersuchung ergab, dass es sich bei der Waffe um eine Anscheinwaffe handelte. Diese wurde konfisziert und dem Mann wurde eine Anzeige wegen Bedrohung ausgestellt.

Von SP