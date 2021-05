Riesa: Kia-Fahrer (71) fährt Mann an und flüchtet

Riesa

Die Riesaer Polizei ermittelt gegen einen Mann (71), der am Samstagvormittag einen 33-Jährigen auf einem Fußweg angefahren hat.

Laut Polizeimeldung war der 71-Jährige mit einem Kia auf der Wismarer Straße in Richtung Chemnitzer Straße unterwegs. Als ihm an einer Engstellte drei Autos entgegenkamen, hielt er zunächst an.

Der 33-jährige Fahrer des ersten Wagens stieg aus und bat den 71-Jährigen zurückzufahren. Dieser wich stattdessen auf den Fußweg aus und fuhr dort gegen den 33-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Anschließend verließ der Kia-Fahrer den Unfallort, kehrte aber während der Unfallaufnahme zurück.

Die Beamten stellten den Führerschein des Seniors sicher und fertigten eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 71-jährigen Deutschen.

