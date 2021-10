Riesa

In der Gartensparte an der Leutewitzer Straße in Riesa ist es am Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge, sollen zwei Frauen dort einen Holzhaufen neben einer Gartenlaube in Brand gesteckt haben. Das Feuer griff anschließend auf einen Pavillon über und beschädigte auch die Laube selbst. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die beiden mutmaßlichen Täterinnen wurden vor Ort festgenommen. Beide standen zu diesem Zeitpunkt mit jeweils 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss. Außerdem reagierten Drogentests bei beiden positiv auf Amphetamine.

Von BW