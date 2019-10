Lohmen

Ein Radfahrer und ein Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung sind am Mittwochnachmittag auf dem Nicolaiweg in Lohmen aneinandergeraten. Der Unbekannte auf dem Rad fuhr so dicht an dem 53-Jährigen vorbei, dass er ihn streifte. Weil das Radfahren an dieser Stelle nicht erlaubt ist, forderte der Mitarbeiter den Radler auf, stehenzubleiben.

Darauf beleidigte der Unbekannte den 53-Jährigen und griff im unsanft an die Jacke und ins Gesicht, als der Mann die Polizei informieren wollte. Dann fuhr er in Richtung Oberlohmen davon.

Von fkä