Meißen

In Meißen ist am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen worden. Der 25-Jährige soll in einem Markt an der Talstraße Waren eingesteckt haben. Daraufhin ging er, ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv und ein Mitarbeiter hielten den Mann fest, der sich mit Tritten und Schlägen wehrte und beide leicht verletzte. Die Polizei nahm den 25-Jährigen fest und ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Von fkä