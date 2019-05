Günthersdorf

Am Sonntagnachmittag ist eine Person bei einem Busunglück auf der A9 bei Leipzig verstorben. Der Bus war mit 75 Insassen in Richtung München unterwegs, hieß es von einem Sprecher vor Ort.

Gegen 17 Uhr kam der Fernbus aus unbekannten Gründen in der Nähe des Autobahnparkplatzes von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine Böschung hinauf und kippte um. Dabei wurden auch gut ein Dutzend Mitfahrer schwer verletzt und zahlreiche leicht verletzt.

Quelle: Frank Schmidt

Zahlreiche Rettungskräfte fahren die Verletzten in umliegende Krankhäuser. Verfügbare Ärzte wurden über Notruf aufgefordert sich in den Krankenhäusern zu melden. Außerdem sind mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Andere Autos wurden nicht in den Unfall verwickelt. Die A9 ist aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

thiko