Bannewitz/Freital/Wilsdruff

Der Polizei sind in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in der Region gemeldet worden. Zunächst waren unbekannte Täter am Freitagabend in ein Haus an der Gartenstraße in Bannewitz eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Räume sowie das Mobiliar. Angaben zu Stehl- oder Sachschaden liegen noch nicht vor.

Ebenfalls in Bannewitz geriet ein Haus an der Poisentalstraße in das Visier von Einbrechern. Auch in diesem Fall wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und sämtliche Räume durchsucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Angaben zum Diebesgut kann die Polizei noch nicht machen.

Am späten Sonnabend stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Wielandstraße in Wilsdruff ein. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Was die Täter geklaut haben und welchen Schaden sie dabei anrichteten, ist noch nicht bekannt.

In der Nacht zu Sonntag gingen Langfinger in einem Haus im Freitaler Ortsteil Pesterwitz auf Beutezug. Sie hebelten nach Angaben der Beamten zunächst erfolglos an mehreren Fenstern, bis sie schließlich eine Scheibe einschlugen. Die Täter entwendeten Schmuck und Geld im Wert von rund 1400 Euro und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von DNN