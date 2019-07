Freital

Am Dienstag oder Mittwoch haben Unbekannte zwei Hakenkreuze und eine SS-Rune an eine Bank und einen Papierkorb im Park am Platz des Friedens geschmiert. Inzwischen sind die Zeichen in der Freitaler Grünanlage wieder entfernt worden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von DNN