Wilsdruff

Große Beute haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch an der Raststätte Dresdner Tor an der A 4 gemacht. Sie klauten 100 Autoreifen von der Ladefläche eines Sattelaufliegers. Die müssen auch transportiert werden, also luden die Täter die Reifen auf einen mitgebrachten Lkw.

Währenddessen wachte der Fahrer des Sattelschleppers auf. Die Täter flohen mit ihrem Lkw samt Reifen im Wert von rund 13.000 Euro auf die Autobahn in Richtung Chemnitz und entkamen.

Von fkä