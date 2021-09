Bad Gottleuba-Berggießhübel

Bei einem Unfall auf der Raststätte „Am Heidenholz“ an der Autobahn 17 in Richtung Prag ist in der Nacht zu Sonnabend ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann aus Rumänien sein Gefährt geparkt und war nach hinten zu seinem Sattelauflieger gegangen. Zu diesem Zeitpunkt schrammte ein weiterer Laster den Lkw und schob ihn auf ein weiteres Gespann. Der 45-Jährige wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne anzuhalten.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und zum Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN