Raser in Pirna mit 205 km/h gemessen

Pirna

In Pirna-Pratzschwitz hat die Polizei am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei einen Fahrer erwischt, der über 100 km/h zu schnell unterwegs war.

Das Messgerät an der S 177 am Segelflugplatz zeigte 205 km/h an, als der Wagen die Stelle, an der Tempo 100 gilt, passierte. Der Person hinter dem Steuer drohen nun drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Geldstrafe.

Insgesamt stellten die Beamten 51 Geschwindigkeitsverstöße bei den mehr als 260 Fahrzeugen fest, die die Messstelle zwischen 9 und 13.45 Uhr passierten.

Von fkä