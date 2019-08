Pirna

Ein Senior am Steuer hat am Dienstagmorgen bei einem Ausparkversuch in einem Parkhaus an der Königsteiner Straße mit seinem Audi mehrmals einen Opel Astra touchiert. Als die Opelbesitzerin hinzukam, parkte sie ihren Wagen um. Das sollte dem 80-Jährigen das Manöver erleichtern.

Der Mann nutzt die Gelegenheit und fuhr weg. Die Polizei konnte seine Identität ermittelt. Nun muss sich der 80-Jährige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Von fkä