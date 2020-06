Meißen/Weinböhla

Mit Ralf Hänsel geht die CDU im Landkreis Meißen ins Rennen um die Nachfolge von Landrat Arndt Steinbach ( CDU).

Mit 104 Stimmen beziehungsweise 56,83 Prozent kürte die Mitgliederversammlung des Unions-Kreisverbandes am Freitagabend im Zentralgasthof Weinböhla den Zeithainer Bürgermeister zum Kandidaten für die Landratswahl im Herbst.

Das Nachsehen hatte Sebastian Fischer, für den 79 Parteimitglieder (43,17 Prozent) votierten. Eine der insgesamt 184 abgegebenen Stimmen war ungültig.

Das Duell hat eine gewisse Brisanz. Fischer hat ein CDU-Parteibuch und führt seit vergangenem Jahr als Vorsitzender den Meißner Kreisverband an. Hänsel dagegen ist parteilos, ist jedoch Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion. Diese hatte sich bereits im Vorfeld für den 49-Jährigen ausgesprochen – wegen seiner langjährigen Verwaltungserfahrung. Hänsel ist seit 2012 als Bürgermeister Zeithain, zuvor war er Amtsleiter im Landratsamt Meißen. Im vorigen Jahr konnte der Vater von vier Kindern mit 96,6 Prozent den Posten als Gemeindeoberhaupt von Zeithain verteidigen, während Fischer dagegen nach zehn Jahren im Landtag sein Direktmandat im Wahlkreis Meißen 2 mit den Städten Großenhain und Radeburg an die AfD verlor.

Zunächst bekamen beide zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen. Danach gab es eine Fragerunde. Bei der musste sich Fischer die Frage gefallen lassen, was ihn als gelernter Koch zum Landrat befähigt. Er traue sich das Amt zu, sagte er. Hänsel musste erklären, warum er nicht in der CDU ist. Er sagte, dass er die Grundsätze der Partei vertrete, es aber für unehrlich halte, jetzt wegen seiner Bewerbung in die Partei einzutreten.

Die Suche nach einem neuen Kreischef ist erforderlich, weil Amtsinhaber Steinbach zum Jahresende in die Geschäftsführung des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) der Ost-Länder wechselt.

Von Silvio Kuhnert