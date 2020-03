Altenberg

Ein mit einem Beil bewaffneter Mann hat am Sonntagabend im Altenberger Ortsteil Geising versucht, ein Auto zu stehlen. Der Täter sprach gegen 19.45 Uhr einen Geisinger auf seinem Grundstück an der Altenberger Straße an und drohte mit der Waffe. Dann setzte er sich in den VW Passat

Der 51 Jahre alte Eigentümer des Autos wiederum rief um Hilfe und drohte dem Räuber, bis der flüchtete. Die Polizei nahm am Montag einen 41-jährigen Tschechen fest, auf den die Täterbeschreibung passt. Gegen den Mann wird nun wegen versuchtem räuberischen Diebstahl ermittelt.

Von fkä