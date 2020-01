A13

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr auf der BAB 13 zwischen Ortrand und Schönborn zum Brand eines Lkw-Tiefladers. Die Räder auf der rechten Seite des Fahrzeugs, welches einen Bagger geladen hatte, hatten während der Fahrt Feuer gefangen.

Der Trucker reagierte besonnen, fuhr in Höhe der AS Schönborn auf den Standstreifen, koppelte den Lkw Scania ab und fuhr den Bagger vom Tieflader herunter. Die Freiwilligen Feuerwehren Ortrand und Lampertswalde konnten den Brand zügig löschen. Die Kameraden lobten das umsichtige Handeln des Lkw-Fahrers. Mit seiner Aktion hatte er noch größere Schäden verhindert. Die Abfahrt Schönborn war gesperrt und der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein kurzer Stau in Richtung Dresden.

Von Roland Halkasch