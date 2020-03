Pirna

Ein Radfahrer hat sich am Mittwochmorgen bei einem Sturz auf dem altstadtseitigen Elbeparkplatz in Pirna schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 63-Jährige vorschriftsmäßig auf der Radspur unterwegs, geriet jedoch in Höhe einer Bus-Parkbucht ins Schlingern.

Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von df