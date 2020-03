Bad Schandau

Der Polizei in Bad Schandau ist in der Nacht zu Freitag ein 40-Jähriger ins Netz gegangen, der an der Basteistraße betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er keine Beleuchtung am Rad hatte. Wegen des deutlichen Alkoholgeruchs des 40-Jährigen machten die Polizisten einen Test. Das Ergebnis: mehr als zwei Promille. Der Deutsche muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von DNN