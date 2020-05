Moritzburg

Ein Radlader ist am Dienstagnachmittag auf der Schlossallee in Brand geraten. Laut ersten Angaben fing die Landmaschine während der Fahrt Feuer. Zuvor hatte das Fahrzeug Betriebsstoffe verloren und eine längere Ölspur gezogen. Als die Freiwillige Feuerwehr Moritzburg eintraf, stand der Radlader bereits in Flammen. Der Fahrer konnte die Maschine rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Anzeige

Von lc