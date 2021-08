Plauen

Eine Radfahrerin ist in Plauen (Vogtlandkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 35-Jährige kam am Samstagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Demnach war die Frau über den Postplatz gefahren, um die Forststraße zu überqueren. Dabei sei sie mit dem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer habe kurz bei der gestürzten Radlerin angehalten, sei dann aber geflüchtet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Von RND/dpa