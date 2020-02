Radeberg

Eine 32-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Radeberg am Sonntag leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 44-jährige Autofahrerin die Frau auf dem Rad an der Kurve von Stolpener Straße zu Röderstraße. Nach der Berührung mit dem Pkw stürzte die 32-Jährige und fiel vom Rad. Bei dem Unfall entstanden 500 Euro Sachschaden.

Von DNN