Meißen

Im Bereich der Großenhainer Straße / Karlstraße in Meißen hat es am Mittwochmorgen gekracht. Eine 25-jährige Fahrradfahrerin ist mit einem Nissan zusammengestoßen. Dabei stürzte die 25-Jährige und wurde leicht verletzt. Am Wagen der 53-jährigen Fahrerin entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 und das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von DNN