Pirna

Beim überqueren der Königsteiner Straße ist am Dienstagmorgen in Pirna eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Frau war kurz nach 7 Uhr auf der Maxim-Gorki-Straße in Richtung Dippoldiswalder Straße unterwegs, als sie der Citroen erfasste.

Dessen Fahrer war von der Dippoldiswalder nach rechts auf die Königsteiner Straße abgebogen. Die 45 Jahre alte Radfahrerin kam verletzt in Krankenhaus.

Von fkä