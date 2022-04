Radfahrer stürzt in Hartha und stirbt – Zeugen gesucht

Kurzort Hartha

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Sonnabend nach einem Fahrradunfall in Kurort Hartha verstorben. Wie die Polizei informierte, radelte der Mann mit einem Anhänger auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Dorfhain. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er gegen 18.15 Uhr auf einer Gefällestrecke die Kontrolle über das Gespann und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben und Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von ttr